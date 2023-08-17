Чехія може віддати свої вертольоти Мі-24 Україні, оскільки замінює радянську техніку на американську

Чехія оновлює свій авіапарк - радянські вертольоти замінює на американські гелікоптери. Техніку, що спишуть, можуть передати Україні, передає ČT24.

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що її держава, купуючи техніку в США, таким чином позбавляється ризикованої залежності від східних ресурсів і що швидше це зробить, тим краще.

"Як показала не лише нинішня війна в Україні, самозабезпечення у сфері ремонту військової техніки є життєво важливим для кожної держави, і без цього ми не можемо", — зазначила Чернохова.

За словами міністерки, російські вертольоти Мі-24В/35 чудово впоралися зі своїм завданням, хоч і прослужили довше, ніж очікувалося. "Навіть якщо ми символічно попрощаємося з ними сьогодні, їхню історію точно не закінчено... Ми обов'язково знайдемо застосування цих гелікоптерів. Це все, що я скажу із цього приводу, тому що принципово не коментую постачання в Україну", - додала Чернохова.

Чехія не списує всі вертольоти Мі, а лише Мі-24.

Нагадаємо, Росія зупиняє постачання запчастин для російської та радянської військової техніки в інші держави, які допомагають Україні, та відкликає ліцензії на право ремонту такої техніки. Зокрема, РФ відкликала ліцензії на ремонт вертольотів Мі у підприємств, які розташовані, зокрема, на території Болгарії та Чехії.

У липні чеський прем'єр Петр Фіала повідомив, що його держава незабаром передасть Україні гелікоптери, боєприпаси та візьме участь у підготовці українських льотчиків на винищувачах F-16.