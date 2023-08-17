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Ліван залишився без світла через борги уряду

Деякі об’єкти інфраструктури працюють від генераторів. Крім того, зупинилися станції, що подають питну воду. При цьому жителі країни потерпають від спеки. 

Ліван залишився без світла через борги уряду
Фото: pixabay

Ліван поринув у повну темряву в середу ввечері після того, як було оголошено, що діяльність електростанцій Дейр-Аммар на півночі країни та Захрані на півдні були зупинені компанією, яка їх експлуатує, «Прайм Саут», через борги уряду країни, повідомляє Sky News Arabia.

При цьому жителі країни наразі потерпають від спеки, особливо пацієнти лікарень. 

Постачання електроенергії до міжнародного аеропорту імені Рафіка Харірі в Бейруті також припинилося в середу ввечері. Зараз він працює на власних генераторах, поки не закінчиться дизельне паливо, повідомили джерела Sky News Arabia.

Так само зупинилися станції, що подають питну воду в більшість регіонів Лівану.

«Альтернативний план, який ми ухвалили в середу ввечері, базується на використанні генераторів, і це план на випадок надзвичайних ситуацій, а не стійке рішення. Ті, кого це стосується, повинні усвідомити, що аеропорт і порт Бейрута є червоними лініями, і вони повинні бути забезпечені електроенергією негайно, за будь-яких обставин», - заявив міністр праці місцевим ЗМІ після відключення електроенергії.

Дейр-Аммар і Аль-Захрані є єдиними двома електростанціями, які наразі підключені до національної електричної мережі в Лівані.

Борг уряду перед управляючою компанією складає десятки мільйонів доларів.

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