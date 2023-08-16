Українські рятувальники та техніка безперервно працювали протягом 5 днів.

Сьогодні, 16 серпня, українські рятувальники змінили напрямок русла на одній із розмитих ділянок річки Савінья у Словенії.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Роботи проводились, щоб укріпити від подальшого зсуву та розмивання протилежний берег. Таким чином можна було запобігти руйнуванню житлових будинків.

Українські рятувальники та техніка безперервно працювали протягом 5 днів. За цей час вони перемістили за допомогою екскаваторів близько 4 тис. кубометрів каменю та намулу.

Від початку робіт фахівці ДСНС розчистили 870 метрів русла, облаштували понад 200 метрів дамби та укріпили близько 500 метрів берега.

Крім того, українці допомогли місцевим мешканцям розібрати будинок та три дерев'яні конструкції, що були зруйновані паводком.

Фото: Пресслужба ДСНС

Фото: Пресслужба ДСНС

Фото: Пресслужба ДСНС

Фото: Пресслужба ДСНС

Фото: Пресслужба ДСНС

Фото: Пресслужба ДСНС

Як раніше повідомлялось, Україна відправила Словенії гуманітарну допомогу для ліквідації наслідків повеней.