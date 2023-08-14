Росіяни гатили житловим кварталам міста в той час, коли люди спали.

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій показали фото наслідків нічного обстрілу Херсона російськими окупантами.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Пекельна ніч в Херсоні. Противник завдава ударів по житловим кварталам міста в той час, коли люди спали", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після обстрілів виникли пожежі в житловому багатоквартирному будинку, медичній установі та складському приміщенні.

Рятувальники до самого ранку ліквідовували наслідки. До гасіння було задіяно 63 рятувальники та 15 одиниць техніки.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, в ніч проти понеділка армія Росії знову вдарила по житлових кварталах міста Херсон. Двоє чоловіків, 48 і 44 роки, дістали важкі поранення, у 85-річної жінки травми середнього ступеня тяжкості. Усіх постраждалих госпіталізували до лікарень.

13 серпня російська армія обстріляла Херсонщину. Росіяни вдарили по селу Станіслав з РСЗВ. Унаслідок цього загинули дві людини. Внаслідок обстрілу Широкої Балки загинули троє дорослих людей — двоє чоловіків та жінка, а також дитина віком до одного місяця та 12-річний хлопчик.

14 серпня на Херсонщині оголосили Днем жалоби.