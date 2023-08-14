Уночі росіяни знову обстріляли Херсон, троє поранених

У ніч проти понеділка російські окупанти обстріляли Херсон, унаслідок чого двох чоловіків госпіталізували з важкими пораненнями та одну жінку з травмами середньої тяжкості.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Близько другої години армія Росії ще раз вдарила по житлових кварталах міста. Двоє чоловіків, 48 і 44 роки, дістали важкі поранення, у 85-річної жінки травми середнього ступеня тяжкості. Усіх постраждалих госпіталізували до лікарень", - написав він у Telegram.

Голова ОВА також зазначив, що за минулу добу ворог здійснив 83 обстріли Херсонщини, випустивши 399 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, ВКК та авіації. По місту Херсон ворог випустив 23 снаряди.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; території та споруди гаражного кооперативу, будівлю медичної лабораторії, складські приміщення у Херсоні; будівлю магазину у Херсонському районі; територію і будівлю медичного закладу у Бериславі", - повідомив Прокудін.

Нагадаємо, що російська армія 13 серпня обстріляла Херсонську область. Росіяни вдарили по селу Станіслав з РСЗВ. Унаслідок цього загинули дві людини. Внаслідок обстрілу Широкої Балки загинули троє дорослих людей — двоє чоловіків та жінка, а також дитина віком до одного місяця та 12-річний хлопчик.

14 серпня на Херсонщині оголосили Днем жалоби.