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У Севастополі на спецкурсі окупанти вчать керувати бойовими безпілотниками

Курси відкрили в "університеті".

У Севастополі на спецкурсі окупанти вчать керувати бойовими безпілотниками
Фото: alephnews.ro

Росіяни відкрили у Севастополі курси навчання оперування бойовими безпілотниками у “Севастопольському державному університеті”.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Університет створили у 2014 році на базі захоплених навчальних закладів міста, перетворивши цивільні об’єкти на військові.

“Так, в “цивільному виші” відбуваються військові курси для солдатів армії рф, що робить “університет” законною військовою ціллю”, − йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, британська дослідницька група Conflict Armament Research повідомила, що Росія почала виробляти версію іранських ударних безпілотників і застосовувати їх проти України.

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