У Севастополі на спецкурсі окупанти вчать керувати бойовими безпілотниками

Росіяни відкрили у Севастополі курси навчання оперування бойовими безпілотниками у “Севастопольському державному університеті”.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Університет створили у 2014 році на базі захоплених навчальних закладів міста, перетворивши цивільні об’єкти на військові.

“Так, в “цивільному виші” відбуваються військові курси для солдатів армії рф, що робить “університет” законною військовою ціллю”, − йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, британська дослідницька група Conflict Armament Research повідомила, що Росія почала виробляти версію іранських ударних безпілотників і застосовувати їх проти України.