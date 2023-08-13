Російська армія ввечері знову атакувала Херсонську область.
Про це повідомили в облдержадміністрації.
У Білозерці через авіаудар та артилерійські обстріли пошкоджено щонайменше дванадцять будинків.
Поранення отримала 31-річна жінка та чоловік, їм надають медичну допомогу.
На Одрадокамʼянку росіяни скинули три керовані авіабомби. Руйнувань зазнали кілька осель, потерпілих серед цивільних немає.
Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу Херсона відомо про трьох поранених цивільних. Також ворог здійснив два скиди з дрона по території Бериславської лікарні.