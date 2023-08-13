Російська армія ввечері знову атакувала Херсонську область.

Про це повідомили в облдержадміністрації.

У Білозерці через авіаудар та артилерійські обстріли пошкоджено щонайменше дванадцять будинків.

Поранення отримала 31-річна жінка та чоловік, їм надають медичну допомогу.

На Одрадокамʼянку росіяни скинули три керовані авіабомби. Руйнувань зазнали кілька осель, потерпілих серед цивільних немає.

Фото: Херсонська ОДА

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу Херсона відомо про трьох поранених цивільних. Також ворог здійснив два скиди з дрона по території Бериславської лікарні.