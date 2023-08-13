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У Херсоні троє цивільних поранені через обстріл росіян

Ворог здійснив два скиди з дрона по території Бериславської лікарні.

Російські окупанти продовжують обстрілювати Херсонську область.

Про це у Телеграмі написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Внаслідок ворожого обстрілу Херсона відомо про трьох поранених цивільних.

Також ворог здійснив два скиди з дрона по території Бериславської лікарні.

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Нагадаємо, що російська армія вранці 13 серпня обстріляла Херсонську область. Росіяни вдарили по селу Станіслав з РСЗВ. Унаслідок цього загинули дві людини. Внаслідок обстрілу Широкої Балки загинули троє дорослих людей — двоє чоловіків та жінка, а також дитина віком до одного місяця та 12-річний хлопчик.

Внаслідок російських обстрілів Херсонської області вдень в неділю, 13 серпня, пошкоджено високовольтну лінію електропередач.Частина Херсона та деякі населені пункти області залишились без електропостачання.

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