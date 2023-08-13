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4-а танкова бригада отримала новий нарукавний знак

На новому знаку голова лева з чотирма язиками полум’я.

4-а танкова бригада отримала новий нарукавний знак
Фото: Міноборони

4-а окрема танкова бригада Збройних сил України отримала новий нарукавний знак. 

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

На новому знаку зображена вогнедишна голова лева з чотирма коричневими язиками полум’я, що символізує специфіку діяльності бригади. 

«Furor arma ministrat — «Лють керує зброєю!». Під таким гаслом і з новим, символічним малюнком на рукаві воюють хоробрі танкісти», — написали в Міноборони.

Під час бойових завдань, навчань й тренувань, захисники носитимуть свій знак у вигляді геральдичного щита із світло-оливковим кантом. А після Перемоги – на парадних, парадно-вихідних та повсякденних одностроях виднітимуться яскраві кольори малюнка.

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Нагадаємо, що Міністерство оборони України затвердило зразок-еталон польової форми для жінок. 

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