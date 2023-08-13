Українські прикордонники показали, як на острові Зміїний встановили новий прикордонний знак.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

У суботу, 12 серпня, військовослужбовці Ізмаїльського загону за підтримки бійців Головного управління розвідки Міноборони висадилися на острові Зміїний. Захисники встановили новий прикордонний знак.

Зазначається, що попередній знак знищили російські загарбники під час окупації Зміїного.

Нагадаємо, російські окупанти захопили Зміїний 24 лютого. Вони намагались схилити українських захисників, які перебували на острові, до співпраці та обіцяли їм високі зарплати. Захисники рекомендували російському військовому кораблю піти за відомою адресою. Українців взяли в полон.

Після захоплення ворог розмістив на острові свою техніку, зокрема, ракетні комплекси.

У червні Сили оборони України почали спецоперацію зі звільнення острова. 21 червня по ньому завдали удару із застосуванням різних сил та способів ураження. Росіяни позбулися зенітно-ракетного комплексу та радіолокаційної станції.

Операція зі знищення окупантів і техніки продовжувалась, і повідомлення про знищення російських "Панцирь-С1" надходили від ЗСУ регулярно. 30 червня оперативне командування "Південь" повідомило, що росіяни поспіхом евакуювались з острова Зміїний, і залишили його.

На початку липня 2022-го українські захисники підняли на острові прапор України. Президент Володимир Зеленський назвав звільнення острова однією з найвагоміших перемог України.

Росіяни постійно атакують Зміїний. Наприкінці липня вони скинули на острів дві авіабомби.