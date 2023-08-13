Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
​Упіймай військкома-2. Світовий досвід
​Упіймай військкома-2. Світовий досвід
Окупанти перекрили рух Керченським мостом, повідомляють про вибухи (оновлено)
Окупанти перекрили рух Керченським мостом, повідомляють про вибухи (оновлено)
Оксана Маркарова: «Завдання номер один – забезпечити Україні підтримку та допомогу США на 2024 рік»
Оксана Маркарова: «Завдання номер один – забезпечити Україні підтримку та допомогу США на 2024 рік»
На території Нижньої лаври забарикадувалися до 40 сторонніх осіб, - керівник заповідника "Києво-Печерська лавра"
На території Нижньої лаври забарикадувалися до 40 сторонніх осіб, - керівник заповідника "Києво-Печерська лавра"
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
"Прийшов схвильований, каже: "Тьотя Віка, я був у військкоматі". Що про загиблого Бориса Глушака розповідають місцеві
"Прийшов схвильований, каже: "Тьотя Віка, я був у військкоматі". Що про загиблого Бориса Глушака розповідають місцеві
Уряд ухвалив рішення щодо щомісячних доплат для військових
Уряд ухвалив рішення щодо щомісячних доплат для військових
Луческу прокоментував поразку "Динамо" від "Аріса"
Луческу прокоментував поразку "Динамо" від "Аріса"
ГоловнаСуспільствоВійна

ДПСУ показала кадри встановлення прикордонного знаку на Зміїному

Попередній знак знищили російські загарбники. 

ДПСУ показала кадри встановлення прикордонного знаку на Зміїному
Фото: Офіс президента

Українські прикордонники показали, як на острові Зміїний встановили новий прикордонний знак.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

У суботу, 12 серпня, військовослужбовці Ізмаїльського загону за підтримки бійців Головного управління розвідки Міноборони висадилися на острові Зміїний. Захисники встановили новий прикордонний знак.

Зазначається, що попередній знак знищили російські загарбники під час окупації Зміїного.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, російські окупанти захопили Зміїний 24 лютого. Вони намагались схилити українських захисників, які перебували на острові, до співпраці та обіцяли їм високі зарплати. Захисники рекомендували російському військовому кораблю піти за відомою адресою. Українців взяли в полон. 

Після захоплення ворог розмістив на острові свою техніку, зокрема, ракетні комплекси. 

У червні Сили оборони України почали спецоперацію зі звільнення острова. 21 червня по ньому завдали удару із застосуванням різних сил та способів ураження. Росіяни позбулися зенітно-ракетного комплексу та радіолокаційної станції.

Операція зі знищення окупантів і техніки продовжувалась, і повідомлення про знищення російських "Панцирь-С1" надходили від ЗСУ регулярно. 30 червня оперативне командування "Південь" повідомило, що росіяни поспіхом евакуювались з острова Зміїний, і залишили його. 

На початку липня 2022-го українські захисники підняли на острові прапор УкраїниПрезидент Володимир Зеленський назвав звільнення острова однією з найвагоміших перемог України.

Росіяни постійно атакують Зміїний. Наприкінці липня вони скинули на острів дві авіабомби.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies