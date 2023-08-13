Учора ворог втратив на Таврійському напрямку вбитими та пораненими 269 осіб

Протягом минулої доби на Таврійському напрямку ворог завдав 22 авіаційних удари та провів 27 бойових зіткнень. Окупанти також здійснили 744 обстріли, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію.

Про це повідомляє у Telegram Оперативний ЗСУ.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1 630 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими та пораненими склали 269 осіб (загиблі – 81, поранені – 176, полонені – 12).

Було знищено 15 одиниць озброєння та військової техніки противника. Зокрема, 1 танк, 2 ББМ, 3 артилерійських системи та міномети, 9 одиниць автомобільної та 1 одиниця спеціальної техніки. Також був ліквідований 1 склад боєприпасів і 1 командно-спостережний пункт ворога.

Нагадаємо, 11 серпня бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що на Таврійському напрямку Сили оборони рухаються вперед і мають успіхи.

Артилерійські підрозділи ЗСУ протягом доби виконали 1 464 вогневих завдання. Втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 257 осіб, з них 49 загиблих, 208 поранених.