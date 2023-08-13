Луческу прокоментував поразку "Динамо" від "Аріса"
Луческу прокоментував поразку "Динамо" від "Аріса"
Уряд ухвалив рішення щодо щомісячних доплат для військових
Уряд ухвалив рішення щодо щомісячних доплат для військових
На території Нижньої лаври забарикадувалися до 40 сторонніх осіб, - керівник заповідника "Києво-Печерська лавра"
На території Нижньої лаври забарикадувалися до 40 сторонніх осіб, - керівник заповідника "Києво-Печерська лавра"
Окупанти перекрили рух Керченським мостом, повідомляють про вибухи (оновлено)
Окупанти перекрили рух Керченським мостом, повідомляють про вибухи (оновлено)
Оксана Маркарова: «Завдання номер один – забезпечити Україні підтримку та допомогу США на 2024 рік»
Оксана Маркарова: «Завдання номер один – забезпечити Україні підтримку та допомогу США на 2024 рік»
"Прийшов схвильований, каже: "Тьотя Віка, я був у військкоматі". Що про загиблого Бориса Глушака розповідають місцеві
"Прийшов схвильований, каже: "Тьотя Віка, я був у військкоматі". Що про загиблого Бориса Глушака розповідають місцеві
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
​Упіймай військкома-2. Світовий досвід
​Упіймай військкома-2. Світовий досвід
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія не вивела у Чорне море жодного ракетоносія

Однак в Середземному морі перебувають 2 носії "Калібрів".

Росія не вивела у Чорне море жодного ракетоносія
Фото: з відкритих джерел

Станом на ранок неділі 13 серпня на бойовому чергування у Чорному морі перебувають 7 російських кораблів, серед них немає ракетоносіїв.

Про це повідомляє у Facebook Військово-морські сили ЗСУ.

“Станом на 10:30 13.08.2023: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів; в Азовському морі – 1 ворожий корабель”, – ідеться в повідомленні.

У Середземному морі на бойовому чергуванні РФ тримає 8 кораблів, з них 2 носії “Калібрів”. Загальний залп становить до 24 ракет.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

Нагадаємо, вчора у Чорному морі чергували 4 ворожих кораблі. Носіїв "Калібрів" серед них не було.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies