Росія не вивела у Чорне море жодного ракетоносія

Однак в Середземному морі перебувають 2 носії "Калібрів".

Станом на ранок неділі 13 серпня на бойовому чергування у Чорному морі перебувають 7 російських кораблів, серед них немає ракетоносіїв.

Про це повідомляє у Facebook Військово-морські сили ЗСУ.

“Станом на 10:30 13.08.2023: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів; в Азовському морі – 1 ворожий корабель”, – ідеться в повідомленні.

У Середземному морі на бойовому чергуванні РФ тримає 8 кораблів, з них 2 носії “Калібрів”. Загальний залп становить до 24 ракет.

Нагадаємо, вчора у Чорному морі чергували 4 ворожих кораблі. Носіїв "Калібрів" серед них не було.