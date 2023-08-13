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Уранці росіяни кілька разів били по Нікополю

Інформація уточнюється.

Уранці росіяни кілька разів били по Нікополю
Наслідки ворожих обстрілів Нікополя. Ілюстративне фото
Фото: Telegram/Сергій Лисак

Зранку 13 серпня російські загарбники декілька разів обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

“Від ранку окупанти декілька раз обстріляли Нікополь. Наразі триває черговий обстріл міста. Перебувайте в безпечних місцях!”, – написав він о 9:36.

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Нагадаємо, цієї ночі російські військові двічі били з важкої артилерії по Нікопольському району. Майже десяток снарядів ворог випустив по райцентру та Червоногригорівській громаді. Обійшлося без жертв та постраждалих.

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