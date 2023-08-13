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Сили оборони знищили за добу на Бахмутському напрямку 43 окупанта, – Череватий

109 військових РФ були поранені, один потрапив у полон.

Сили оборони знищили за добу на Бахмутському напрямку 43 окупанта, – Череватий
Бахмут
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Сили оборони утримують ініціативу на Бахмутському напрямку та тиснуть ворога. Росіяни чинять відчайдушний спротив, використовуючи артилерію.

Про це заявив ефірі телемарафону речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

"За цю добу 514 разів росіяни били всіма видами артилерії по наших позиціях, здійснили 2 авіанальоти. Відбулось 9 боєзіткнень з ворогом, в результаті яких 43 окупанта знищено, 109 поранено, один потрапив у полон", – сказав Череватий.

Він додав, що серед ворожої техніки була знищена станція радіоелектронної боротьби "Мандат", яка є пріоритетною ціллю для українських оборонців, щоб не давати військам РФ розбудовувати свою систему радіоелектронної боротьби. Були також ліквідовані 3 польові ворожі склади з боєприпасами.

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Нагадаємо, за інформацією Генштабу, минулої доби на Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Кліщіївки та Білої Гори Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Благодатного. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Маркове, Часів Яр, Предтечине, Диліївка, Торецьк Донецької області.

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