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Окупанти створюють у Чорному морі захисні загородження з цивільних суден, - Гуменюк

Удари українських морських дронів змусили росіян розосереджувати свої судна.

Окупанти створюють у Чорному морі захисні загородження з цивільних суден, - Гуменюк
Наталя Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Окупанти намагаються різними способами захистити свої кораблі у Чорному морі. Для цього вони використовують цивільні судна.

Про це розповіла керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє 24 канал.

Удари українських морських дронів по танкеру SIG та десантному кораблю "Оленегорский горняк" змусили росіян розосереджувати свої судна в акваторії поблизу Новоросійська.

"Ховаються поки що за південно-східним узбережжям Криму. Головне, що змінилось: вони утворили так званий район огляду суден, де збирають цивільні судна. Фактично, створюють собі бонове загородження, щоб не бути ушкодженими внаслідок атак", – зазначила Гуменюк.

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Нагадаємо, що вночі 5 серпня біля Керченської протоки морський дрон підірвав великий нафтовий російський танкер “SIG”, який транспортував паливо для російських військ.

Вночі 4 серпня у Новоросійську пролунали вибухи, Міноборони РФ заявило про атаку двома морськими безекіпажними катерами. Пізніше стало відомо, що СБУ провела спецоперацію в бухті Новоросійська. Надводний дрон пошкодив великий десантний корабель “Оленегорский горняк”, який був побудований у польському Гданську у 1976 році.

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