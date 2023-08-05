Зеленський заслухав Малюка про спецоперацію СБУ в Росії

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки Василя Малюка щодо спецоперації відомства в бухті Новоросійська і пошкодження російського десантного корабля "Оленегорский горняк".

Про це президент розповів у вечірньому відеозверненні.

"Була доповідь керівника СБУ Малюка. Зміст не буду озвучувати. Скажу лише те, що всі ми вдячні Службі безпеки України за повернення війни назад – державі-агресору. Що несеш світу, з тим сам і опиняєшся", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, вночі в Новоросійську пролунали вибухи, Міноборони РФ заявило про атаку двома морськими безекіпажними катерами.

Пізніше стало відомо, що СБУ провела спецоперацію в бухті Новоросійська. Надводний дрон пошкодив великий десантний корабель "Оленегорский горняк" - російський великий десантний корабель, побудований у польському Гданську у 1976 році.

Базується на Північному флоті, входить до 121-ї бригади десантних кораблів. У 2007 році вважався найкращим десантним кораблем Північного флоту РФ.