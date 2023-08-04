Депутати пропонують штрафувати водіїв за гучну їзду і позбавляти прав до півроку

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді запровадити штрафи і позбавляти водійських прав за їзду з порушенням допустимого рівня шуму.

Відповідний законопроєкт № 9564 зареєстровано в парламенті 4 серпня.

Нардепи пропонують доповнити Кодекс про адміністративні правопорушення (КУпАП) новою нормою (ст.121-4), яка передбачає адміністративну відповідальність за керування або експлуатацію транспортних засобів із перевищенням встановленого законодавством допустимого рівня шуму.

За це правопорушення пропонується встановити штраф у фіксованому розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ), тобто 17 тис. грн, а в разі повторності - 2000 НМДГ (34 тис. грн) із можливим позбавленням права на керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців.

Як зазначається в пояснювальній записці, компетенцією розгляду справ за ст.121-4 КУпАП будуть наділені поліцейські та суди (у разі повторності).

Одночасно законопроєкт вносить кореспондуючі зміни до законів "Про дорожній рух" і "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".

Співавторами законодавчої ініціативи виступили, зокрема, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, керівник комітету ВР з питань молоді та спорту Андрій Кожем'якін ("Батьківщина"), заступник голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук ("Слуга народу"), член комітету з питань правоохоронної діяльності Юрій Арешонков (група "Довіра").

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