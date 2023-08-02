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Екскомандира військової частини підозрюють у незаконному відрядженні підлеглих депутатів до КМВА

Підозрюваний прийняв рішення, яке могло бути ухвалене лише Головнокомандувачем ЗСУ.

Екскомандира військової частини підозрюють у незаконному відрядженні підлеглих депутатів до КМВА
Фото: Пресслужба Офісу генпрокурора

Екскомандиру військової частини повідомлено про підозру у перевищенні військовою службовою особою службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Йдеться про справу депутатів Київради, яким оголосили підозри в ухилянні від військової служби.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

“За даними слідства, підозрюваний прийняв рішення, яке могло бути ухвалене лише Головнокомандувачем Збройних Сил України. Він видав наказ про відрядження чотирьох підлеглих йому військовослужбовців до Київської міської військової адміністрації”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що підозрюваному вручено клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, трьом депутатам Київради оголосили підозри в ухилянні від військової служби. Також підозру отримав один помічник київського депутата.

Прізвищ депутатів у ДБР не назвали, але, за даними джерел LB.ua, один із тих, хто отримав підозру – Ігор Хацевич ("Євросолідарність"). Також підозри, за даними співрозмовників, отримали Михайло Терентьєв (УДАР), Олег Левченко (“Євросолідарність”) та помічник Хацевича Олексій Шпак. 

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