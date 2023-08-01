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В Деснянському районі Києва перейменували черговий топонім

За нову назву провулку у додатку “Київ Цифровий” було віддано 13 024 голоси.

В Деснянському районі Києва перейменували черговий топонім
Фото: Вікіпедія

Київрада перейменувала ще один топонім у Деснянському районі столиці.

Про це повідомила пресслужба Київради.

Депутати Київради переменували провулок Ватутінський на провулок Зазимський.

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У Київраді нагадали, що провулок Ватутінський було названо на честь радянського полководця часів Другої світової війни Миколи Ватутіна. 

З метою деколонізації столичної топоніміки у додатку “Київ Цифровий” було обрано нову назву цього провулку. Серед варіантів щодо перейменування найбільшу кількість, 13 024 голоси, набрала пропозиція Зазимський. 

Нова назва запропонована на честь сел. Зазим’я Броварського району Київської області. Поруч із провулком проходить дорога Т-10-08 або “Погребський Шлях”, що веде до селищ Погреби, Зазим’я та Пухівка. Зазим’я було єдиним з трьох селищ, що не має власного топоніма в Києві.

Нагадаємо, у липні в столиці перейменували 14 міських об’єктів, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами.

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