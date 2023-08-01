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На Харківщині заблокували канал незаконного переправлення громадян призовного віку за кордон

Ціна вирішення питання складала від 3 до 6,5 тис. доларів.

На Харківщині заблокували канал незаконного переправлення громадян призовного віку за кордон
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Правоохоронці викрили у Харківській області організатора схеми з незаконного вивезення громадян призовного віку за кордон.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області. 

У жовтні минулого року 44-річний мешканець Харкова заснував благодійну організацію. Завдяки ній він організовував безперешкодний виїзд за кордон військовозобов’язаних під виглядом волонтерської діяльності. 

Зловмисник вносив відомості про ухилянтів до системи “Шлях” як волонтерів. Після цього вони могли виїхати за кордон та не повертатись назад.

Вартість такої послуги коливалась від 3 до 6,5 тис. доларів.

Під час обшуків поліцейські вилучили гривні та валюту, мобільні телефони, жорсткі диски, банківські картки, ноутбук, флеш носії інформації, печатки ФОП та різних організацій, посвідчення волонтерів та іншу документація, що підтверджує злочинну діяльність

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Наразі встановлюються інші співучасники злочинів, які сприяли незаконному перетину осіб призовного віку за кордон.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила корумпованого співробітника Миргородського центру комплектування та соціальної підтримки на Полтавщині. Фігурант брав хабарі за "допомогу" чоловікам в ухиленні від призову на військову службу.

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