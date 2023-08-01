Жертв та постраждалих немає.

Через обстріл російськими військами прифронтового села Петропавлівка у Куп’янському районі на Харківщині виникли чотири пожежі.

Про це повідомила в Телеграмі пресслужба ДСНС у Харківській області.

“1 серпня близько 13:30 ворог обстріляв приватний сектор у прифронтовому селі Петропавлівка Петропавлівської громади. Виникло одразу 4 пожежі. Три з них трапились в оселях громадян, ще одна на відкритій території, де горів сухостій”, - йдеться в повідомленні.

Загалом за різними адресами горіли приватний будинок, прибудова до житлового будинку, господарча споруда на загальній площі близько 220 м², а також трава на площі 200 м².

“Останній осередок горіння вдалось ліквідувати о 14:35. Жертв та постраждалих немає”, - зазначили у ДСНС.

Нагадаємо, що російські війська сьогодні, 1 серпня, обстріляли село Першотравневе в Харківській області, загинула жінка.

Близько опівночі 1 серпня росіяни вдарили "Шахедами" по Харкову. Є влучання у триповерхову будівлю навчального закладу у Салтівському районі.