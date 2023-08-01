Поліція встановила, хто зняв момент прильоту у Кривому Розі

Поліція встановила особу, яка 31 липня зняла на відео приліт російської ракети в Кривому Розі та опублікувала його в мережі.

Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив у Telegram.

За його словами, практично відразу це відео з’явилося в місцевому пабліку, а звідти за лічені хвилини поширилося у російських Telegram-каналах. Зібрані матеріали передані до Служби безпеки України "для прийняття рішення".

Зазначимо, що Міністерство оборони та низка інших відомств просили не публікувати відео влучань.

Нагадаємо, о 9-й ранку 31 липня росіяни вдарили двома ракетами по Кривому Рогу. Одна з них влучила у 9-поверховий будинок, друга – в освітній заклад.

Відомо про шістьох жертв ворожої атаки. Серед загиблих – дівчинка десяти років.

1 серпня у Кривому Розі оголосили днем жалоби.

Унаслідок російського обстрілу Кривого Рогу постраждало понад 80 людей, серед них – семеро дітей. Наразі у лікарнях перебувають 19 постраждалих.