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У Київській області після пʼяти годин пошуків із поліцією та дронами розшукали пʼятирічного хлопчика

Дитина загубилася в лісі. 

У Київській області після пʼяти годин пошуків із поліцією та дронами розшукали пʼятирічного хлопчика
Фото: Андрій Нєбитов Facebook

У Київській області після пʼяти годин розшуку вдалося знайти шестирічного Богдана з села Жміївка. Дитина зникла серед лісу, повідомив начальник обласної поліції Андрій Нєбитов у Facebook.

До пошуків залучили понад 200 поліцейських, девʼять дронів, кінологів, спецпризначенців, кримінальний блок, слідчих, ювеналів, військових, ДСНС, прикордонників, більше 70 активістів, громадян, лісничих. Дитину знайшли в лісосмузі за півтора кілометри від дому. 

"Хлопчик зник серед лісу, мав вади слуху і певні проблеми зі здоров’ям, а тут ще і сутінки. Словом, ми мали достатньо причин для хвилювань за долю дитини. Тому максимально швидко організували масштабну розшукову операцію і раді, що вона закінчилась успішно", – заявив Нєбитов.

Хлопчик неушкоджений, його передали батькам. 

"З початку цього року за різних причин на Київщині зникли 426 дітей і всі вони були розшукані поліцейськими переважно за добу", – додав Нєбитов. 

Нагадаємо, що в Україні працює додаток для пошуку зниклих дітей Reunite Ukraine. Крім членів сімей у додатку можуть зареєструватися небайдужі люди та передати відому їм інформацію про українських дітей, які перебувають у Росії чи на окупованих територія і відвідують там школи, дитсадки тощо. Щоб почати роботу, необхідно завантажити безкоштовний додаток Reunite Ukraine в App Store або Google Play. Тоді створити профіль, додавши інформацію та фотографії про себе та свою родину, зокрема тієї особи, яка розшукується. У поліції наголосили – чим більше інформації завантажують, тим ефективнішим є пошук. Технологія штучного інтелекту Reunite Ukraine порівняє дані із даними членів родини, коли вони також створять профілі. І в разі збігу інформації між двома профілями працівники поліції здійснять їхню перевірку. Особи, дані яких збігаються в додатку та перевірені поліцією, отримують сповіщення та дають згоду на обмін повідомленнями.

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