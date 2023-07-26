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На Київщині завершили будівництво нового мосту через річку Здвиж

Росіяни зруйнували міст на початку повномасштабного вторгнення.

На Київщині завершили будівництво нового мосту через річку Здвиж
Фото: Пресслужба Київської ОВА

У Бородянці Київської області завершили будівництво нового автомобільного мосту через річку Здвиж.

Про це повідомила пресслужба КОВА.

Міст через Здвиж росіяни зруйнували на початку повномасштабного вторгнення. 

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Довжина мосту складає 102 метри, його побудували з урахуванням сучасних транспортних навантажень. 

Міст має дві смуги руху, наразі частково нанесена розмітка на проїзній частині.

У обласній адміністрації нагадали, що на Київщині росіяни загалом пошкодили 50 штучних споруд. На 47 вже відновили проїзд.

Нагадаємо, у травні в Київській області відновили міст через річку Таль на трасі Київ – Іванків  – Овруч. Міст дозволив відновити повноцінне транспортне сполучення між Києвом та Іванківською громадою.

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