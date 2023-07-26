На Київщині завершили будівництво нового мосту через річку Здвиж

Росіяни зруйнували міст на початку повномасштабного вторгнення.

У Бородянці Київської області завершили будівництво нового автомобільного мосту через річку Здвиж.

Про це повідомила пресслужба КОВА.

Міст через Здвиж росіяни зруйнували на початку повномасштабного вторгнення.

Довжина мосту складає 102 метри, його побудували з урахуванням сучасних транспортних навантажень.

Міст має дві смуги руху, наразі частково нанесена розмітка на проїзній частині.

У обласній адміністрації нагадали, що на Київщині росіяни загалом пошкодили 50 штучних споруд. На 47 вже відновили проїзд.

Нагадаємо, у травні в Київській області відновили міст через річку Таль на трасі Київ – Іванків – Овруч. Міст дозволив відновити повноцінне транспортне сполучення між Києвом та Іванківською громадою.