ППО збила російські ракети у Київській та Харківській областях та у Дніпрі, - Ігнат

Російські крилаті ракети збивали щонайменше у трьох регіонах України.
Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Є вже інформація про збиття крилатих ракет і на Київщині, і у Дніпрі, також велася бойова робота на Харківщині - теж є інформація про збиття", - розповів Ігнат.
Він уточнив, що російські ракети збивали і зенітно-ракетні підрозділи, і винищувачі.
Ігнат також розповів, що ціллю російської атаки був Старокостянтинів.
О 20:20 Повітряні Сили ЗСУ повідомили про відбій тривоги по областях.
Нагадаємо, вдень Росія випустила ракети зі східного напрямку. Сили ППО збили два "Калібри" над Віннничиною.