Російська армія щодня пробує обійти Авдіївку, - Маляр

На Авдіївському напрямку щодня точаться запеклі бої.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
За її словами, "не менш інтенсивні, аніж на Бахмутському напрямку".
"Авдіївка для ворога теж фортеця, ще й яка", – пише заступниця Резнікова.
Вона додала, що окупанти наполегливо намагаються оточити місто, проте не заходять туди, оскільки бояться загрузнути у міських боях з бійцями Сил оборони.
Російська армія щодня пробує обійти Авдіївку, але зазнає дуже серйозних втрат, зазначає Маляр. Воює там 110-та окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка на чолі з комбригом Миколою Чумаком.
Нагадаємо, що 25 липня внаслідок російського обстрілу у Авдіївці загинув чоловік. Наразі в Авдіївці залишаються понад 1700 осіб.