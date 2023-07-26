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На Полтавщині у ДТП потрапив автобус, водій загинув

За попередньою версією, сталося зіткнення між вантажним автомобілем та автобусом.

На Полтавщині у ДТП потрапив автобус, водій загинув
Фото: Нацполіція

На Полтавщині у дорожньо-транспортній пригоді загинув водій маршрутного автобуса та травмувалася пасажирка.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Полтавській області.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 липня близько 13:15 на автодорозі Полтава – Красноград поблизу села Кошманівка Полтавського району. Слідчі поліції з’ясовують причини та обставини ДТП", – йдеться у повідомленні.

За попередньою версією слідства, сталося зіткнення між вантажним автомобілем та маршрутним автобусом "Еталон" сполученням Дніпро-Суми. Унаслідок ДТП водій автобуса загинув на місці події. В автобусі також перебували 12 пасажирів, одна пасажирка з травмами потрапила до лікарні.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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Нагадаємо, що 15 липня, на Волині внаслідок ДТП загинули три людини.

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