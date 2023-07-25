Росія за добу і ніч атакувала 13 областей України

У Київській області вночі працювала ППО. За попередніми даними влучань не зафіксовано, падінь уламків в межах населених пунктів немає, постраждалі та поранені відсутні. Після падіння уламків в полі ліквідована пожежа стерні та травяного настилу. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації можливих наслідків атаки. Інформація попередня, дані уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

Житомирську сьогодні ворог атакував дронами-камікадзе. За попередньою інформацією, внаслідок удару "шахедами" постраждав інфраструктурний об'єкт. Всі екстрені служби прибули до місця події та працюють. Інформація щодо наявності жертв та масштабів пошкоджень уточнюється.

У Полтавській під час нічної атаки на території області сили ППО збили ворожий безпілотник. Інші дані щодо наслідків атаки уточнюються.

Черкаську минулої ночі ворог атакував БпЛА. Є влучання: два "шахеди" поцілили в поля, ще один – у порожній ангар. Минулось без потерпілих і пожеж. Дані уточнюються.

У Луганській минулої доби ворожа авіація працювала поблизу Білогорівки. Від артилерійського вогню знов постраждали Невське та Білогорівка. За добу противник здійснив 143 обстріли (690 снарядів).

У Харківській на Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Гур’їв Козачок і Піщане. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Стрілеча, Огірцеве, Бочкове, Нестерне і Бударки. На Куп’янському напрямку авіаудари зафіксовано біля Тернів, Вільшаної та Кислівки, а артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Одрадне та Кислівка. Внаслідок ворожого обстрілу Піщаного пошкоджено приватний будинок. Поранення зазнали 12-річний хлопчик та 2 жінки 31 і 48 років. Стан легкий, без госпіталізації. Вчора ворог з мінометів обстріляв смт Дворічна. Знищено майно ГУ Нацполіції в Луганській області. Постраждалих серед особового складу немає.

У Чернігівській за добу росіяни били шість разів (51 вибух). Семенівська громада – 14 вибухів (ймовірно обстріл із танку), два вибухів від мін, шість вибухів від артилерії. Новгород-Сіверська громада – 23 вибухи від САУ. Сновська громада Корюківського району – пʼять вибухів від мін. Без жертв та руйнувань.

У Сумській вночі та вранці ворог здійснив пʼять обстрілів, зафіксовано 41 вибух. Окупанти обстріляли чотири населених пункти у територіальних громадах: Краснопільскій, Білопільській, Середино-Будській, Шалигинській. Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури. Вчора протягом дня ворог здійснив 24 обстріли прикордоння. Зафіксовано 101 вибух. Обстрілів зазнали 17 населених пунктів у семи територіальних громадах області: Білопільській, Краснопільській, Хотінській, Юнаківській, Великописарівській, Новослобідській, Середно-Будській. Новослобідська громада: мінометний обстріл. За попередньою інформацією, пошкоджено житловий будинок та ЛЕП. Краснопільска громада: пошкоджено два приватних житлових будинки, ЛЕП. Середино-Будська громада: пошкоджено два приватні житлові будинки. Білопільська громада: пошкоджено багатоквартирний будинок, два приватних будинки, господарчі споруди.

У Дніпропетровській двічі за ніч ворог обстрілював Мирівську громаду. Пошкоджені два приватні будинки і три господарські споруди. Побиті авто та лінія електропередач. Минулося без постраждалих. Вчора під ворожим ударом був Синельниківський район. Надвечір російська армія вгатила з важкої артилерії. До Великомихайлівської громади прилетіло з десяток снарядів. Терористи цілили по полю з пшеницею. Дивом пожежі вдалося уникнути. На щастя, минулося й без жертв.

У Запорізькій 70 ударів по 19 населених пунктах завдали росіяни за минулу добу. 59 артилерійських обстрілів прийшлися по Новояковлівці, Гуляйполю, Залізничному, Левадному, Малинівці, Верхній Терсі, Новоандріївці, Кам'янському, П'ятихатках та інших селах на лінії фронту. Крім цього, зафіксовано сім авіаційних ударів по Лобковому та Оріхову, два РСЗВ-обстріли по Степовому та Новодарівці, а також два удари зі безпілотників по Степногірську та Чарівному. Внаслідок ворожого обстрілу у місті Гуляйполе загинула 82-річна жінка. Зафіксовано 21 руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

У Донецькій: за добу по області двоє загиблих (у тому числі десятирічна дитина), 10 поранених (з них четверо – діти). Ворог здійснив 16 обстрілів населених пунктів, застосувавши авіаудари КАБ-250, РСЗВ "Смерч" з касетними боєприпасами, артилерію. Обстріляні населені пункти: Авдіївка, Часів Яр, Лиман, Красногорівка, Торецьк, Костянтинівка, Дружківка, Курахове, Дружба, Нью-Йорк, Велика Новосілка. Пошкоджено 10 житлових будинків (з них пʼять – багатоквартирних), два магазини, школа інтернат, котельня, три гаражі, будівля депо, кафе.

У Миколаївській вчора ворог здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Херсонській за добу ворог здійснив 46 обстрілів (250 снарядів). Є влучання в райони 27 населених пунктів області; систему життєзабезпечення загальноосвітньої школи та торговельне приміщення у Бериславському районі. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу Берислава дві людини дістали поранення.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року російська армія втратила близько 243 220 військових, 600 з них Сили оборони ліквідували протягом минулої доби.