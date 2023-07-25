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США надішлють Києву додаткову військову допомогу на $400 млн, зокрема боєприпаси для ППО, − AP

У пакет увійдуть також гаубичні артилерійські снаряди, 32 бронетранспортери Stryker та 28 мільйонів набоїв до стрілецької зброї.

США надішлють Києву додаткову військову допомогу на $400 млн, зокрема боєприпаси для ППО, − AP
M142 HIMARS з ракетами ATACMS
Фото: rmf24.pl

Адміністрація президента США Джо Байдена направляє Україні додаткову військову допомогу на суму до 400 мільйонів доларів, зокрема боєприпаси для передових систем протиповітряної оборони та кілька невеликих розвідувальних безпілотників Hornet.

Про це пише Associated Press з посиланням на американських посадовців.

Пакет включає безліч боєприпасів − від ракет для високомобільної артилерійської ракетної системи (HIMARS) і зенітно-ракетної системи (NASAMS) до “Стінгерів” і “Джавелінів”.

Зброя надається через повноваження президента, що дозволяє Пентагону швидко вилучати зброю із власних запасів та доставляти її в Україну, часто протягом кількох днів.

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Чиновники заявили, що США також відправляють гаубичні артилерійські снаряди та 32 бронетранспортери Stryker, а також обладнання для підриву, міномети, ракети Hydra-70 та 28 мільйонів набоїв до стрілецької зброї. 

Також Київ має отримати кілька безпілотників Hornet − крихітних нанодронів, які переважно використовуються для збору розвідданих. Україна раніше отримувала їх від інших західних союзників. 

Загалом США надали Україні понад 41 мільярд доларів військової допомоги після вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Нагадаємо, як написала американська газета New York Times, Білий дім, принаймні наразі, твердо тримається своєї відмови надіслати в Україну ракети великої дальності ATACMS.

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