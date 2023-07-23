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Білий дім далі не хоче надсилати Україні ракети ATACMS, − Washington Post

У Пентагоні вважають, що у Києва є нагальніші потреби.

Білий дім далі не хоче надсилати Україні ракети ATACMS, − Washington Post
Фото: mil.in.ua

Адміністрація президента США Джо Байдена, принаймні наразі, твердо тримається своєї відмови надіслати в Україну ракети великої дальності ATACMS, попри все більший тиск з боку американських законодавців та прохання уряду в Києві.

Про це пише The Washington Post.

“Розчарування повільними темпами контрнаступу України проти укріплених російських військ і нещодавно двозначний тон президента Байдена призвели до… припущень про те, що ракети незабаром підуть шляхом інших систем озброєнь США, які спочатку заперечувалися, але зрештою були схвалені протягом 17 місяців війни”, − йдеться у матеріалі американської газети.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що вони з Байденом говорили про ракети на саміті НАТО у Вільнюсі, але рішення не було прийнято. Зі свого боку посадовці з питань оборони та адміністрації США кажуть, що не було жодних змін у політиці США та жодного предметного обговорення цього питання протягом місяців. 

У Пентагоні вважають, що у Києва є нагальніші потреби, ніж ATACMS, і стурбовані тим, що відправка великої кількості ракет в Україну, щоб змінити ситуацію на полі бою, серйозно підірве готовність США до інших можливих конфліктів.

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Нагадаємо, наприкінці червня Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що наразі немає рішення про передачу Україні систем ATACMS.

Згодом The New York Times повідомила, що в адміністрації президента США Джо Байдена “тихо” обговорюють, чи надсилати Україні далекобійні ракети ATACMS. Їх Україна просила давно. 

ATACMS мають дальність близько 350 км. Це приблизно на 64 км більше, ніж ракети, які надають Франція та Британія.

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