Станом на зараз рішення про передачу Україні систем ATACMS немає, - Міллі

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що наразі немає рішення про передачу Україні систем ATACMS.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми це обговорюємо спільно з українською стороною та союзниками в Європі, зокрема в межах Контактної групи з питань оборони України. Це постійний процес ухвалення рішень. І, як уже говорив президент, обговорюються всі ці речі. Станом на зараз рішення немає", – зазначив Міллі у відповідь на питання стосовно зміни позиції адміністрації Байдена щодо надання Україні ATACMS чи винищувачів F-16.

Він додав, що триває "постійний процес перегляду рішень".

Марк Міллі також зазначив, що наразі немає рішення і стосовно надання Україні касетних снарядів, або вдосконалених звичайних боєприпасів подвійного призначення (DPICM).

Як раніше повідомлялось, представники США та Європи розповіли виданню Wall Street Journal, що Америка близька до рішення схвалити передання ракетної системи великої дальності ATACMS для України.