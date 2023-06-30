Генерал США Міллі заявив, що контрнаступ України просувається "повільніше, ніж очікувалося" через ворожі міни

"Він просувається неухильно, цілеспрямовано, долаючи дуже складні мінні поля і так далі", - сказав Міллі.

Контрнаступ України просувається, але "повільніше, ніж очікувалося".

Про це заявив голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, передає Sky News.

Він зазначив, що попри це така ситуація на фронті його не дивує і додав, що проблеми виникають через ворожі міни.

"Він (контрнаступ - Ред.) просувається неухильно, цілеспрямовано, долаючи дуже складні мінні поля", - додав генерал.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив - його дратують зовнішні коментарі про те, що контрнаступ на сході і півдні відбувається повільніше, ніж очікувалося. Він наголосив, що за деокупацію кожного метра української землі воїни платять кров’ю. При цьому Збройні Сили щодня просуваються вперед, навіть якщо це лише 500 метрі.

Також Головнокомандувач зазначив, що західні союзники України ніколи б самі не почали наступ без переваги у повітрі, але очікують від України швидкого просування.