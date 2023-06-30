ГоловнаСвіт

Генерал США Міллі заявив, що контрнаступ України просувається "повільніше, ніж очікувалося" через ворожі міни

"Він просувається неухильно, цілеспрямовано, долаючи дуже складні мінні поля і так далі", - сказав Міллі.

Генерал США Міллі заявив, що контрнаступ України просувається "повільніше, ніж очікувалося" через ворожі міни
Голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі
Фото: скірншот з відео

Контрнаступ України просувається, але "повільніше, ніж очікувалося".

Про це заявив голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, передає Sky News.

Він зазначив, що попри це така ситуація на фронті його не дивує і додав, що проблеми виникають через ворожі міни.

"Він (контрнаступ - Ред.) просувається неухильно, цілеспрямовано, долаючи дуже складні мінні поля", - додав генерал.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив - його дратують зовнішні коментарі про те, що контрнаступ на сході і півдні відбувається повільніше, ніж очікувалося. Він наголосив, що за деокупацію кожного метра української землі воїни платять кров’ю. При цьому Збройні Сили щодня просуваються вперед, навіть якщо це лише 500 метрі.

Також Головнокомандувач зазначив, що західні союзники України ніколи б самі не почали наступ без переваги у повітрі, але очікують від України швидкого просування.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies