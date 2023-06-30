В Литві планують заглушити російську радіостанцію

Цю радіостанцію можна почути в Клайпедському регіоні Литви.

Влада Литви хоче заглушити російську радіостанцію Sputnik, що транслюється з Калінінграду.

Про це повідомляє Європейська правда.

Управління з регулювання комунікацій (RRT) Литви зазначає, що радіостанція Sputnik транслюється на неузгодженій радіочастоті з Калінінградської області. Цю радіостанцію можна почути в Клайпедському регіоні Литви.

Ймовірно, станція може знаходитися на прилеглій до державного кордону сухопутній частині російської території в районі Нерінги.

Попри те, що Литва звернулась до РФ з вимогою вимкнути джерело електромагнітного випромінювання, мовлення продовжується.

Відповідно, RRT запропонувало відповідним органам влади розглянути обмеження можливостей російського мовлення в Клайпедському регіоні. Для цього була подана заявка на отримання дозволу для литовських радійників на трансляцію сигналу на тій самій частоті, на якій зараз транслюється Sputnik.

Якщо ж жоден учасник ринку не виявить бажання мовити на цих частотах, владі пропонується ухвалити тимчасове мовлення контенту на цих частотах, щоб запобігти незаконному поширенню російського радіоконтенту.

Нагадаємо, раніше парламент Литви ухвалив заборону на купівлю нерухомості в країні для громадян РФ. Рішення повʼязано з безпековими ризиками.