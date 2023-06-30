FM-мовники розпочали співпрацю з Українською агенцією з авторських та суміжних прав

Громадська організація «Українська агенція з авторських та суміжних прав» оголосила про початок співпраці з низкою радіомовників України. Про це повідомила пресслужба ГО «УААСП».

Наразі агенція підписала угоди з дев’ятьма радіостанціями TAVR Mediа: «Хіт FM», «Наше радіо», «Мелодія FM», «Radio Relax», «Класик Радіо», «Radio Jazz», «Радіо Рокс», «KISS FM» та «Радіо Байрактар»; з двома мовниками Медіахолдингу «Розвиток»: «Авторадіо» та «Радіо П'ятниця», та ТРК «Люкс», що налічує три радіостанції: «Радіо Максимум», «Nostalgie» та «Люкс FM»; з радіостанціями «Накипіло», «Memory of Ukraine», «Urban Space Radio», «Західний полюс», «Радіо 7», «Пісня радіо».

Це перші 20 радіостанцій, з якими організація підписала ліцензійну угоду на використання авторських творів та договір про отримання справедливої винагороди за суміжні права. Віднині автори ГО «УААСП», чиї композиції є в ротації цих радіомовників, почнуть отримувати справедливу винагороду (роялті) за публічне сповіщення їхньої музики.

«Я щиро вдячний всім керівникам радіостанцій та власникам бізнесу, які обирають європейський сценарій ведення бізнесу. Зокрема представникам TAVR Mediа за протекцію, модерацію та просування підписання угоди з ГО «УААСП», завдяки якій автори України та світу, що передали свої права на управління нашій організації, будуть отримувати справедливу винагороду за використання їхніх творів в етерах радіостанцій», – прокоментував подію генеральний директор ГО «УААСП» Валерій Харчишин.

«Ми вважаємо ГО «УААСП» найбільш серйозним гравцем на ринку. У мене є оптимістичні передчуття щодо цієї співпраці. Ми – цивілізований гравець і наша мета – виплачувати винагороду авторам», – зазначив очільник TAVR Mediа Ігор Чернишов.

Нагадаємо, у березні 2022 року Українська агенція з авторських та суміжних прав розірвала угоди з російськими авторськими організаціями через військову агресію РФ. 7 млн гривень російських роялті використали на підтримку українських музикантів.