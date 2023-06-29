Cуд перервав розгляд справи Довженко-Центру через заяву Держкіно

29 червня Держкіно визнало свій скандальний наказ про реорганізацію Довженко-центру таким, що втратив чинність.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці Центру. Текст наказу також оприлюднили на сайті Державного агентства з питань кіно.

Як розповіли у Довженко-центрі, сьогодні у Господарському суді міста Києва відбулося чергове судове засідання у справі щодо визнання незаконним наказу № 100 Держкіно про реорганізацію Центру.

"Планувались дебати – останні промови сторін та прийняття рішення. Ще на минулому засіданні 27 червня представники Держкіно шукали підставу чи привід зупинити провадження у справі. Сьогодні відбулось щось дивовижне: представник Держкіно заявив клопотання про закриття провадження у справі у зв’язку із відсутністю предмету позову, тобто відсутністю наказу!", - йдеться у повідомленні.

В установі зазначають - радіти такому рішенню не будуть, бо "подібні накази Держкіно владне видавати і скасовувати щодня" і що "найближчими часом нас може чекати новий наказ, так само загрозливий і необґрунтований".

Суддя через такий розвиток подій оголосила про перерву в засіданні до 17:00 11 липня для вивчення нових обставин та підтвердження повноважень першій заступниці голови Держкіно Юлії Шевчук на підписання відповідних наказів.

У тексті нового наказу зазначено, зокрема, що попередній документ про реорганізацію "не встановлював загальні правила поведінки й був розрахований на одноразове застосування".

"Зокрема, ним були встановлені певні строки, які стосувалися вчинення конкретних дій та були розраховані на персональне (індивідуальне) застосування. Станом на 28.06.2023р. ці строки вже сплили й не подовжувалися, тому постало питання щодо актуальності цього наказу у прийнятій реакції та визнання його таким, що втратив чинність. На сьогодні також відбувся ряд кадрових змін, зокрема і в Держкіно, щодо осіб які були залучені до реалізації наказу № 100, тому наказ потребував оновлення чи визнання таким, що втратив чинність з огляду і на цей факт", - йдеться у документі.

Нагадаємо, у жовтні 2022 Національний центр Олександра Довженка подав судовий позов щодо наказу Державного агентства Державне агентство України з питань кіно про «реорганізацію» Центра Довженка з вимогою скасувати цей наказ.

29 листопада відбулось перше підготовче засідання у цій справі і водночас пройшла акція підтримки Центру.

В результаті Держкіно призупинило наказ про “реорганізацію” Довженко-Центру, але не відмовилось від самої ідеї. Також стало відомо про новий аудит та оцінку колекції установи.