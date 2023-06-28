ДСНС знищило мозаїку з пожежниками на ВДНГ

Фото: facebook/dimasnormas

В ході реконструкції колишнього павільйону протипожежної безпеки на ВДНГ (приміщення Пожежної Частини 26) працівники зруйнували мозаїчне панно 1977 року, присвячене героїзму пожежників. Про це повідомив на Фейсбук київський активіст, захисник модерністського спадку Дмитро Соловйов.

“В пожежній частині ВДНГ варварськи знищили унікальну мозаїку. Черговий злочин проти української культури скоїли в Києві - і не ворог, а свої (...) Всю цю красу розбили молотками. Багатомісячну працю українського художника знищили за пару хвилин. Дорогу, рідкісну смальту перетворили на купу сміття. Мозаїку необхідно відтворити! Міністерство культури та інформаційної політики, коли ви вже облікуєте всі мозаїки України? Я вже неодноразово звертався до вас з цією пропозицією, але все упирається в ігнор Олександра Ткаченка,” — йдеться в повідомленні.

Фото: facebook/dimasnormas

МКІП опублікувало наступний коментар: “На жаль, цей павільйон та панно не мали статусу об'єкта культурної спадщини, тому задіяти норми закону щодо виконавців демонтажних робіт МКІП не може. Збереження культурної спадщини — один з пріоритетів культурної політики України. Фіксування спадщини і вчасне реагування на її збереження — необхідність для кожної свідомої установи, бізнесу та громадян загалом. Дякуємо громадськості за розголос. Деталі щодо подальшої долі мозаїки будуть повідомлені згодом.”

Нагадаємо, відсутність охоронного статусу українських графіті Бенксі не завадила міністру культури Ткаченку включитись у роботу над їх збереженням.

Фото: facebook/dimasnormas

Директор ВДНГ Євген Мушкін прокоментував, що будівля підпорядкована ДСНС і не є в переліку пам’яток архітектури: “Будівля на ВДНГ, але знаходиться на балансі ДСНС України і там планується відкрити клініку. (...). В цій будівлі було цінне панно з мозаїки, де вогнеборці рятують світ від пожежі. Культурна спадщина радянської історії України. Ми пишалися тим, що пожежники (яким з 1991 року належить ця будівля) його бережуть. (...)

Сьогодні ми дізналися, що будівельники, які на замовлення ДСНС роблять реконструкцію цієї будівлі, зруйнували це панно… Завтра ми всередині команди обговорюватимемо питання того, чи існують ефективні шляхи запобігання руйнації культурної спадщини, що є чужим майном (майном інших осіб: державних, комунальних чи приватних). І як ми, як національна державна інституція, як заклад культури, можемо з цим допомогти.”

Нагадаємо, у лютому 2022 під час будівництва Президентського університету на ВДНГ був зруйнований модерністський павільйон №19. Тоді директор ВДНГ запевняв, що відбудеться реконструкція павільйону.

За оцінкою активістів, відновити панно неможливо. ДСНС обіцяє після ремонту створити нове “українізоване панно, що частково відображатиме попередню експозицію”.