Учасники акції проти Ткаченка не бачать сенсу у розмовах з міністром

Учасники акції за звільнення міністра культури Олександра Ткаченка, що відбулась 23 червня на Книжковому Арсеналі, не вбачають доцільними розмови із ним. Про це LB.ua повідомив організатор акції, співзасновник студії Kultura Саша Биченко.

“Не бачу жодного сенсу у розмовах спільноти і міністра. Список претензій до нього настільки довгий, а сам він підривав довіру до себе настільки часто, що єдина вимога, яка мені здається доцільною — це відставка. Ткаченко пише про відкритісь до діалогу, кудись запрошує, але в той самий час він і міністерство на своїх офіційних сторінках в твіттері забанили купу людей (і мене зокрема), вони закривають коментарі в фб, публікують релізи в телеграмі, де неможна прокоментувати допис. Особисті розмови, як та, що відбулася у нас після акції на Книжковому Арсеналі — це чиста маніпуляція і психологічний аб’юз. У цьому вони дуже вправні, і на кожне питання знаходяться відповідь типу «а там у нас процедури, а там ми не відповідальні, а тут взагалі все добре, а тут ми стосунку не маємо». Я не бачу сенсу вступати в такі розмови ні про що. Це тільки легітимізує Ткаченка на посаді і дає привід міністерству написати позитивні релізи про свою роботу,” — прокоментував Биченко.

Нагадаємо, 23 червня на Книжковому Арсеналі під час дискусії «Критичність моменту: державна політика у сфері книговидання», у якій брав участь міністр культури України Олександр Ткаченко, пройшла акція протесту з вимогою звільнити його з посади. Учасники акції зустріли міністра на вході плакатами “Ткаченка геть”, “Ткаченка у відставку” та ін. У відповідь на акцію, в той же день на своїй сторінці у Фейсбук Ткаченко опублікував запрошення на зустріч 26 червня о 18.00 в Національному художньому музеї України. “Культура діалогу - це те, що я буду завжди пропагувати та спонукати до цього. Сьогодні на Книжковому Арсеналі мене зустрічала молодь з активною позицією. Насправді, я дуже поважаю людей, які мають свою точку зору та вміють її аргументувати. І впевнений, що майбутнє країни в руках освіченої та проактивної молоді - і ми завжди відкриті до діалогу,” - йдеться у дописі, коментарі до якого закриті.