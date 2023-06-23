Люди тримають плакати під час виступу міністра.

Фото: Марія Глазунова

23 червня на Книжковому Арсеналі під час дискусії «Критичність моменту: державна політика у сфері книговидання», у якій брав участь міністр культури України Олександр Ткаченко, пройшла акція протесту з вимогою звільнити його з посади.

Учасники акції зустріли міністра на вході плакатами “Ткаченка геть”, “Ткаченка у відставку” та ін. Міністр звернувся до протестувальників і зауважив, що він їх бачить. Запропонував поспілкуватись після дискусії, а тим часом опустити плакати – “щоб не втомились руки”. “Не втомляться!” – загомоніли люди у відповідь.

Крім міністра культури, у дискусії беруть участь Олександра Коваль (директорка Українського інституту книги), Олександр Красовицький (член правління УАВК, видавець), Олександр Афонін (президент УАВК), Валерій Пекар. Модерує Мирослава Барчук.

Фото: Марія Глазунова

Коли під час дискусії Ткаченкові надали слово, хтось у залі гучно замукав. Люди тримають плакати.

Нагадаємо, 2 червня петиція з вимогою звільнення Ткаченка набрала більш ніж 25 тис. голосів. Розглянувши її, 20 червня голова уряду Денис Шмигаль повідомив, що підстав для ініціювання звільнення міністра культури наразі немає. 22 червня на сайті Кабміну з’явилася нова петиція з вимогою звільнити Ткаченка. Зокрема, міністру закидають сприяння “злочинному рішенню Держкіно щодо реорганізації Довженко-центру” та нездійснення “належних заходів щодо захисту та збереження мистецьких творів від російської агресії”.

Фото: Марія Глазунова

Фото: Марія Глазунова

Фото: Марія Глазунова

Фото: Марія Глазунова

Фото: Марія Глазунова

Фото: Марія Глазунова

Фото: Марія Глазунова