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СБУ підтвердила, що з України намагалися вивезти колекцію "Платар" Тарути

Відкрито провадження за ч. 2 ст.15 та ч.1 ст.201 ККУ (контрабанда).

СБУ підтвердила, що з України намагалися вивезти колекцію "Платар" Тарути

Служба безпеки України підтвердила, що відкрито провадження за фактом спроби вивезення за кордон колекції "Платар".

Про це повідомила журналістка "Цензор.НЕТ" Тетяна Ніколаєнко.

"Десь наприкінці травня у Львові при спробі вивозу СБУ і митниця затримали всю східну колекцію Платар ( Сергія Тарути). Її намагались вивезти з документами Галереї Возницького, мовляв, вона не є культурною цінністю. Було відкрито провадження, але джерела підозрювали, що сторони можуть домовитись", - зазначила Ніколаєнко.

Фото: Facebook/Тетяна Ніколаєнко

Як ідеться у тексті відповіді спецслужби на журналістський запит, була спроба вивезення за кордон "предметів антикваріату, які, ймовірно, пов'язані з "Музеєм національного культурного надбання "Платар" та можуть бути культурними цінностями".

За словами Ніколаєнко, виходячи з тексту анонсу галереї Возницького може йтися про "унікальне зібрання артефактів минулого китайської культури та історії: авторські твори різних майстрів кінця 18 – початку 19 сторіччя". 

На сайті було сказано, що в колекції є шаблі, ритуальні кинджали, предмети релігійного призначення, вироби зі срібла, слонової кістки, цінних порід дерева та інші предмети, в яких простежуються ідеї буддизму, даосизму, конфуціанства, чисельні етнографічні традиції, події середньовічної історії, а також усієї історії правління династії Цін.

Нагадаємо, раніше Тарута задекларував внески в статутні капітали українських компаній на загальну суму 126 750 097 гривень, зокрема 234,5 тис. гривень - у Музеї історичної культурної спадщини "Платар".

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