Мейгіл Фаулер: “Росії нестерпна думка, що поруч є країна з таким рівнем свободи, як в Україні”

Ми мали б зустрітися з Мейгіл Фаулер, професоркою Стетсонівського університету у Флориді, на дискусійній панелі з нагоди презентації майбутнього україномовного видання її книги “Бомонд на краю імперії: держава і сцена в радянській Україні” (Beau Monde at Empire's Edge: State and Stage in Soviet Ukraine), яку було заплановано в програмі Книжкового Арсеналу 2022 року. Ця книга, створена на основі ретельно вивчених архівних джерел, пропонує альтернативний погляд на процеси та явища театрального простору радянської імперії та підважує вкорінену в багатьох подібних дослідженнях думку про вторинність мистецьких процесів “на периферії”. Чи треба казати, що зустріч не відбулася?

Натомість стало зрозуміло, що посилення позицій зарубіжної україністики — стратегічне завдання на десятиліття вперед, адже митці та інституції сьогодні працюють на деструкцію міфу про “велику культуру” Росії та на означення й осмислення місця України в глобальній історії. Коли ми говоримо про відбудову, в тому числі і геополітичної системи важелів і поновлення світового порядку, варто враховувати не лише бажані, але й реальні умови, які виглядають далекими від ідеальних.

Утім з Мейгіл ми говорили не лише про те, як Україна рецептується з-поза океану, але й про можливі розриви “суцільних ліній” звичного сприйняття, які так складно зважитися перетнути.