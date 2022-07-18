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Тімоті Снайдер прочитає у Єлі курс лекцій про формування сучасної України

Історик прагне, щоб цей курс був публічним.

Тімоті Снайдер прочитає у Єлі курс лекцій про формування сучасної України
Тімоті Снайдер
Фото: РАС

Цієї осені американський історик Тімоті Снайдер буде читати у Єльському університеті лекції про формування сучасної України. Про це він написав у Твіттері. Снайдер також повідомив, що прагне зробити їх публічними.

Нагадаємо, раніше в інтервʼю польському виданню "Нова Польща" Снайдер заявив, що без українців неможливо було б говорити про лідерство США у світовому порядку. "Якби українці не воювали, світ був би набагато темніший, вони просто виграють для нас час. Для роздумів, для дій, для співпраці, для обговорення, для всього. Усім, що ми — американці та європейці — робимо, ми зобов’язані українцям. Тільки європейцям санкції коштують набагато більше, ніж американцям. Для нас санкції — це дрібниця, а от для європейців — уже ні. Можливо, ми — головний партнер, але роль морального лідера я віддав би українцям", - сказав Снайдер.

Тімоті Снайдер — дослідник історії Східної Європи, націоналізму, тоталітаризму та Голокосту. У монографії "Криваві землі: Європа між Гітлером та Сталіним" він висловив тезу про те, що нацистський та радянський режими знищили близько 14 млн мешканців на території України, Польщі, Білорусі, країн Балтії та у західних областях Росії.

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