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​В Ірпені стартувала зйомка фільму "ZЛО" про російське повномасштабне вторгнення

Стрічка матиме 3 частини.

​В Ірпені стартувала зйомка фільму "ZЛО" про російське повномасштабне вторгнення
Фото: Telegram/Олексій Кулеба

В Ірпені (Київська область) почали зйомку фільму про повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомив керівник Київської ОВА Олексій Кулеба.

Кінострічка під назвою "ZЛО"складатиметься з трьох частин.

"Зі знімальною групою пройшлися одним із найбільш зруйнованих житлових масивів Ірпеня. Пригадав, як вранці 24-го лютого я взяв слухавку і почув на фоні розмови вибухи. Тоді мені повідомили, що по всій лінії кордону відбуваються бойові зіткнення. Сили, які заходили зі сторони білорусі, в декілька разів перевищували наші. О 05:30 я прибув на робоче місце, де перебував до середини березня – це був один важкий довгий день", - розповів Кулеба.

Він додав, що розповів знімальній групі про візити закордонних делегацій, які відвідують руїни міст області.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зустрівся із відомим актором і режисером, засновником благодійної організації CORE Шоном Пенном, який знімає фільм про війну в Україні.

Раніше Шон Пенн закликав світових мільярдерів закупити озброєння для України.

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