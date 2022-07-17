Юні співаки розділили сцену з легендарними британцями під час виступу на біс.

Два українські дитячі хори виступили разом з легендарним британським рок-гуртом “Rolling Stones" на концерті у Відні.

Сцену з "стоунзами" під час виступу на біс розділили юні співаки з хорів “Вогник” та “Дзвіночок”.

“Ми чудово провели ніч! Дякуємо Відню та особлива подяка українським хорам – “Вогник” та “Дзвіночок”, які приєдналися до нас на “You Can’t Always Get What You Want” цього вечора!”, – написав лідер гурту Мік Джаггер у соцмережі Facebook.

Фото: facebook.com/mickjaggerofficial

Концерт пройшов на найбільшому стадіоні Австрії "Ернст-Гаппель-Штадіон".

Фото: twitter.com/rollingstones

Зазначимо, виступ відбувся у межах європейського туру гурту “Stones Sixty 2022”. Тур розпочався 1 червня у Мадриді і має завершитися 3 серпня у Берліні.

Фото: twitter.com/rollingstones

A wonderful show in Vienna, thanks so much! And a huge thank you to the amazing choir that joined us all the way from Ukraine for the encore! 💙💛 pic.twitter.com/xzgmIt8nWJ — The Rolling Stones (@RollingStones) July 15, 2022

Нагадаємо, британський співак Ед Ширан та українська група "Антитіла" випустили спільний трек під назвою 2Step. Група виклала його на офіційному YouTube каналі.