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Унаслідок російського вторгнення загинули 353 дитини

Понад 662 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Унаслідок російського вторгнення загинули 353 дитини
Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

Станом на ранок 16 липня, внаслідок війни Росії проти України постраждали більше 1015 дітей. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 353 дитини загинуло та понад 662 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 353, Харківській - 191, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.

Ці дані не остаточні, оскільки їх не можна перевірити в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих  територіях.

Так,  15 липня в місті Херсон російські окупанти вбили жінку та її малолітню доньку. Також стало відомо ще про трьох дітей, які 14 липня отримали поранення внаслідок ракетного обстрілу центру Вінниці.

15 липня під вогнем окупантів вкотре був Бахмутський район Донецької області. В елищі Верхньокам'янське отримала поранення 14-річна дівчина, а в Свято-Покровському - 16-річна.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2138 закладів освіти. З них 221 зруйновано повністю.

Нагадаємо, в Україні з’явиться реєстр психологів, що вміють працювати з постраждалими від насильства дітьми.

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