ППО знищила чотири російські ракети Х-101, що летіли на Дніпро з Каспійського моря, - ОК "Південь"

Кілька ракет влучили по промисловому підприємству.

У п'ятницю, 15 липня, близько 21:00 години, Росія завдала ракетних ударів по місту Дніпро. Пуски ракет Х-101 здійснювались з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС із північної частини Каспійського моря.

Про це повідомляє Повітряне командування "Схід".

Зазначається, що чотири ракети були збиті силами та засобами протиповітряної оборони.

Кілька ракет влучили по промисловому підприємству. За даними місцевої військової адміністрації є загиблі та поранені. Збитки уточнюються.

"Звертаємось до містян з нагадуванням, що ворог підступно б'є по нашим містам та цивільній інфраструктурі, тож дотримання правил елементарної безпеки під час повітряної тривоги - це інколи єдине, що здатно врятувати ваші життя та життя ваших близьких. Вірте в ППО, проте займайте безпечні місця під час нашої роботи", - наголосили в ПК "Схід".

Ракета Х-101 – одна із найтехнологічніших на озброєнні РФ. Її бойова частина важить понад 400 кілограмів вибухівки, а дальність польоту становить – 5500 кілометрів. Швидкість ракети – 720 км/год.

Нагадаємо, із загальної кількості ударів російських загарбників лише 30% припадають на військові об’єкти, решта 70% свідомо завдається по мирних містах.