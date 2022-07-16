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Слова про збір мільйонної армії є результатом непорозуміння, - Резніков

Україна не планує збирати ще мільйон військовослужбовців.

Слова про збір мільйонної армії є результатом непорозуміння, - Резніков

Через те, що англійська не є рідною для Олексія Резнікова, в його інтерв'ю виданню Time сталось непорозуміння.  

Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков у інтерв'ю BBC. 

“Ми сьогодні в секторі безпеки та оборони маємо мільйон людей під багнетом у тому чи іншому вигляді. Я маю на увазі ЗСУ, включаючи підрозділи територіальної оборони, національна гвардія, прикордонна служба, національна поліція, ДСНС, Служба безпеки України, а також силові підрозділи НАБУ і так далі”, - повідомив Резніков.

Він зазначив, що мав на увазі саме цей мільйон, а не те, що Україна збирає ще мільйон. 

Міністр оборони також повідомив, що є конкретний наказ президента Генштабу готувати плани про деокупацію всієї України, включно з територіями, окупованими з 2014 року.  

А вже після отримання від президента політичного завдання військові фахово готують ту чи іншу кампанію. 

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що за кілька років країна-агресорка розпадеться на декілька держав. Передувати цьому будуть заяви від регіонів Росії про суверенітет.

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