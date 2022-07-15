Могила, у якій було тіло, знаходилась біля позицій російських окупантів.

У лісі поблизу с. Здвижівка на Київщині знайшли могилу із саморобним хрестом, яка знаходилась коло колишніх позицій загарбників.

Про це повідомив голова ГУ Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

“В неглибокій могилі виявили тіло чоловіка, яке оглянули та скерували на судово-медичну експертизу”, - розповів Нєбитов.

Він додав, що наразі поліція працює над встановленням особи загиблого.

Чоловікові приблизно 47 років, він був одягнений у синю куртку, чорні брюки, чорний светр та чорні черевики. Шапка чорного кольору була натягнута загиблому до підборіддя. Серед речей загиблого знайшли дитячу іграшку.

В поліції попросили всіх, хто володіє інформацією стосовно даної особи, повідомляти на спецлінію “102”.

Нагадаємо, уряд Великобританії оголосив про новий пакет підтримки в розмірі 2,5 мільйона фунтів стерлінгів для допомоги Україні в розслідуванні воєнних злочинів Росії.