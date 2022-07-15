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На Київщині знайшли тіло розстріляного під час окупації чоловіка

Могила, у якій було тіло, знаходилась біля позицій російських окупантів.

На Київщині знайшли тіло розстріляного під час окупації чоловіка
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області

У лісі поблизу с. Здвижівка на Київщині знайшли могилу із саморобним хрестом, яка знаходилась коло колишніх позицій загарбників.  

Про це повідомив голова ГУ Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов. 

“В неглибокій могилі виявили тіло чоловіка, яке оглянули та скерували на судово-медичну експертизу”, - розповів Нєбитов.  

Він додав, що наразі поліція працює над встановленням особи загиблого.  

Чоловікові приблизно 47 років, він був одягнений у синю куртку, чорні брюки, чорний светр та чорні черевики. Шапка чорного кольору була натягнута загиблому до підборіддя. Серед речей загиблого знайшли дитячу іграшку. 

В поліції попросили всіх, хто володіє інформацією стосовно даної особи, повідомляти на спецлінію “102”. 

Нагадаємо, уряд Великобританії оголосив про новий пакет підтримки в розмірі 2,5 мільйона фунтів стерлінгів для допомоги Україні в розслідуванні воєнних злочинів Росії.

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