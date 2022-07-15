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​Китай продає Росії товари, необхідні їй для продовження війни проти України, – WSJ

За перші п’ять місяців 2022 року поставки мікросхем із Китаю до Росії зросли більш ніж удвічі

​Китай продає Росії товари, необхідні їй для продовження війни проти України, – WSJ
Фото: EPA/UPG

Китайський експорт до Росії мікрочіпів та інших електронних компонентів і сировини, у тому числі такої, що має військове застосування, зріс після вторгнення Москви в Україну, ускладнюючи санкційні зусилля США та їх союзників.

Про це повідомляє The Wall Street Journal

За даними китайської митниці, за перші п’ять місяців 2022 року поставки мікросхем із Китаю до Росії зросли більш ніж удвічі до приблизно 50 мільйонів доларів США у порівнянні з попереднім роком, тоді як експорт інших компонентів, таких як друкованих плат, зріс у відсотках двозначних цифр. 

Обсяги експорту оксиду алюмінію, який використовується для виготовлення металевого алюмінію, важливого матеріалу у виробництві зброї та аерокосмічній промисловості, у 400 разів перевищили показники минулого року.

Минулого місяця Міністерство торгівлі додало п’ять китайських виробників електроніки до торгового чорного списку за допомогу оборонній промисловості Росії як до вторгнення, так і після його початку.

Нагадаємо, міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявляв раніше, що Пекін ніколи не надавав зброю Росії у її війні проти України.

При цьому, Китай рекордно наростив імпорт нафти з Росії – більше ніж удвічі порівняно з минулим роком.

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