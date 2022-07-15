​Через Covіd-19 у Китаї спостерігають найнижчі темпи росту ВВП за останні 2 роки

Через Covіd-19 у Китаї зафіксували найнижчі більш ніж за 2 роки темпи росту ВВП, повідомляє WSJ.

За даними Національного бюро статистики, валовий внутрішній продукт Китаю зріс лише на 0,4% у річному вимірі з квітня по травень.

Це найгірший показник із першого кварталу 2020 року, коли вперше вибухнула пандемія й економіка скоротилася на 6,9% від закриття мегаполісу Ухань.

Внаслідок карантинних обмежень, коли жителі Шанхаю були змушені фактично на 2 місяці зачинитися вдома, а підприємства припинили роботу, масштаби негативного впливу на економіку лише збільшилися.

Пандемія призвела до блокування роботи провінцій. Так, у провінції Цзілінь закрили автомобільні заводи, відбулися порушення в роботі агросектору. Знизилася економічна активність в інших містах і регіонах Китаю.

Чотири регіони, яких торкнулися обмеження на пересування на рівні міст, повідомили про пряме скорочення порівняно з попереднім роком. Виробництво в Шанхаї та Цзіліні впало на 13,7% та 4,5% відповідно. А Пекін і Цзянсу також зафіксували річний спад економічної активності.

Офіційні дані показують, що нині спостерігається помірне відновлення китайської економіки, що звільнило відкладений попит на товари. Але вже є попереджувальні сигнали про майбутнє на ринку праці.

За словами економістів, навіть за часткового відновлення після карантину Китай очікує рік з низькими темпами зростання. Рівень безробіття - високий, нерухомість дешевшає, а експорт, ймовірно, ослабне, оскільки західна економіка переключається на "нижчу швидкість". Безробіття серед молоді сягнуло нового максимуму у червні: майже кожен п'ятий працівник віком від 16 до 24 років залишився без роботи.

Слабкий рік для Китаю позбавить світову економіку надійного двигуна зростання в той час, коли збільшення відсоткових ставок та стрімке зростання інфляції стримують зростання у США та Європі.

Нагадаємо, голова МВФ Крісталіна Георгієва заявила про те, що російське вторгнення до України призвело до суттєвого погіршення цьогорічних прогнозів про глобальне економічне зростання. Глобальний економічний прогноз також погіршили COVID-2019 і інфляція.

Інфляція в країнах єврозони в травні прискорилася до рекордних за всю історію спостережень 8,1%. Європейський центральний банк готується підвищити вартість запозичень уперше з 2011 року.