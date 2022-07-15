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Нова урядова коаліція Естонії пообіцяла продовжити всебічну підтримку України

Зобов'язання щодо України прописані в коаліційній угоді.

Нова урядова коаліція Естонії пообіцяла продовжити всебічну підтримку України
Представники коалції від Партії реформ, Isamaa і соціал-демократів
Фото: err.ee

Нова урядова коаліція Естонії продовжить всебічно підтримувати Україну і українських біженців. Зобов’язання щодо цього прописані у коаліційному договорі, підписаному у п'ятницю Партією реформ, партією "Вітчизна" (Isamaa) та Соціал-демократичною партією, пише видання ERR.

"Ми підтримаємо Україну на всіх міжнародних рівнях, включаючи зусилля України в НАТО та ЄС", - йдеться у тексті договору.

Щоб впоратися з кількістю українських біженців, уряд підтримає місцеві самоврядування та намагатиметься забезпечити доступність вивчення естонської мови та навчання українських дітей в естонських школах.

"Ми створимо програму підтримки повернення українських біженців додому, гарантуємо їм можливість підтримувати зв'язок зі своїм мовним та культурним простором та підтримаємо відновлення зруйнованих регіонів України", - йдеться у документі.

Естонія також підтримує продовження економічної ізоляції Російської Федерації на рівні ЄС, включаючи повну заборону на перевезення російських товарів автомобільним, залізничним і морським транспортом.

Нагадаємо, прем’єрка Естонії Кая Каллас 14 липня пішла у відставку, щоб перезапустити формування нового уряду. Прем’єрка була незадоволена тим, що партнери по коаліції не проголосували за переведення початкової освіти в країні на естонську. 

Зазначимо, що Естонія, які і інші балтійські країни, виступає з активною підтримкою України перед обличчям російської агресії. Вона підтримує євроінтеграційні дії України, намір вступу до НАТО, надає зброю та грошову допомогу. 

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